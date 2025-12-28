Ankara'da Bal Uyarısı: Akyurt'ta Çok Sayıda Süzme Balda Taklit ve Tağşiş

Ankara'da bal uyarısı: Akyurt'ta süzme ballarda taklit ve tağşiş

Tarım ve Orman Bakanlığı 25 Aralık listesini yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde, Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren firmalara ait çok sayıda süzme bal ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi.

Bakanlığın 25 Aralık tarihli listesine göre; Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Lokman 1984 Süzme Çiçek Balı', markasız 'Süzme Çiçek Balı' ve 'Yaylım Süzme Çiçek Balı' ürünlerinde taklit veya tağşiş belirlendi.

Aynı listede, Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 'Otantik Süzme Çiçek Balı' ile 'Aslanpetek Süzme Çiçek Balı' ürünlerinin de taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan, Petek Global Arıcılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Aslanpetek Süzme Yonca Çiçek Balı' ürününde de mevzuata aykırı durumun bulunduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listeleri düzenli olarak güncelleyerek kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

