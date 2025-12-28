DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Ankara'da Bal Uyarısı: Akyurt'ta Çok Sayıda Süzme Balda Taklit ve Tağşiş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 Aralık listesinde Akyurt'ta faaliyet gösteren firmalara ait birçok süzme bal ürününde taklit/tağşiş tespit etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:11
Ankara'da Bal Uyarısı: Akyurt'ta Çok Sayıda Süzme Balda Taklit ve Tağşiş

Ankara'da bal uyarısı: Akyurt'ta süzme ballarda taklit ve tağşiş

Tarım ve Orman Bakanlığı 25 Aralık listesini yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde, Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren firmalara ait çok sayıda süzme bal ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi.

Bakanlığın 25 Aralık tarihli listesine göre; Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Lokman 1984 Süzme Çiçek Balı', markasız 'Süzme Çiçek Balı' ve 'Yaylım Süzme Çiçek Balı' ürünlerinde taklit veya tağşiş belirlendi.

Aynı listede, Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 'Otantik Süzme Çiçek Balı' ile 'Aslanpetek Süzme Çiçek Balı' ürünlerinin de taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan, Petek Global Arıcılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Aslanpetek Süzme Yonca Çiçek Balı' ürününde de mevzuata aykırı durumun bulunduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listeleri düzenli olarak güncelleyerek kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

ANKARA'NIN AKYURT İLÇESİNDEKİ FİRMALARA AİT SÜZME BAL ÜRÜNLERİNDE TAKLİT-TAĞŞİŞ ÜRÜNLER YER...

ANKARA'NIN AKYURT İLÇESİNDEKİ FİRMALARA AİT SÜZME BAL ÜRÜNLERİNDE TAKLİT-TAĞŞİŞ ÜRÜNLER YER ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti
2
Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Rüzgarı: 10 Ton Hamsi Dağıtıldı
3
Uraloğlu: Yerli ZACENS Sarnıç Vagonları Ordunun Lojistik Gücünü Güçlendirecek
4
Zigana Gümüşkayak'ta Hafta Sonu Yoğunluğu: Pistler Dolup Taştı
5
Diyarbakır'da 6 Yaşındaki İbrahim Efe'den Ambulans Duyarlılığı
6
Kızılcahamam'da Kar Yağışı: Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar
7
Osmangazi’de Buzlanmaya Karşı Seferberlik: Tuzlama ve Yol Genişletme

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti