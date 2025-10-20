Ankara'da BM 80. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi Açıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde fotoğraf sergisi açıldı. Açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu (Mansur Yavaş'ı temsilen), Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmaları ve mesajlar

Açılışta konuşan Koordinatör Babatunde Ahonsi, 80 yıl önce BM Şartı'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, tüm ulusların barış inşa etmek, insan haklarını savunmak ve herkes için gelişimi desteklemek için ortak bir kararlılık gösterdiğini belirtti. Ahonsi, "Birleşmiş Milletler ile Türkiye arasındaki ortaklığı vurgulamam gerek. 80 yıldan sonra bile Birleşmiş Milletler, insanlığın diyalog, diplomasi ve kolektif eylem için en kapsayıcı platformu olmaya devam ediyor." dedi.

Ahonsi ayrıca dünyadaki iklim krizi, çatışmalar ve eşitsizlik gibi zorluklar karşısında BM gibi çoklu platformlara olan ihtiyacın arttığını vurgulayarak, ABB'ye sergiye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ise sergi için Kızılay Metro Sanat Galerisi'nden daha iyi bir yer düşünülemeyeceğini belirterek, galeriden her gün geçen binlerce kişinin BM'nin hayatlara dokunduğunu görebileceğini söyledi. Gümrükçü, "Birleşmiş Milletler'in 80. yıl dönümünü kutlamamıza rağmen, BM'nin misyonu 1945'teki kadar, hatta belki daha da önemli ve güncel." ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan fotoğrafların insanları geçmişe götürdüğünü ve yapılan çalışmaları hatırlattığını belirten Gümrükçü, Birleşmiş Milletler'in etkili çok taraflılığın somut örneği olduğunu ve BM'nin vaatlerini yerine getirmesine yardımcı olmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu da ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı temsilen katıldığını ifade ederek, Ankara'nın yalnızca Türkiye'nin siyasi başkenti değil aynı zamanda sanatın da başkenti olduğunu vurguladı. Köylüoğlu sözlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözüyle tamamladı.

Sergi içeriği ve ziyaret bilgisi

Açılış konuşmalarının ardından Ahonsi, Gümrükçü ve Köylüoğlu tarafından kurdele kesim töreni düzenlendi ve davetliler sergiyi gezdi. Sergi, BM'nin 1945'te kuruluşundan başlayarak ikonik anları, Birleşmiş Milletler'in dünyada insan hayatına dokunuşlarını ve Türkiye'deki BM kuruluşlarının ihtisas alanlarındaki çalışmalarını sergiliyor. Ayrıca Türkiye'nin barışı destekleme, insani yardım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki katkıları da öne çıkarılıyor.

Sergi, 24 Ekim'e kadar açık olacak.

