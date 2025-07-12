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Ankara'da Boya Fabrikasında Yangın: Bir Saat Süren Mücadele

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 19:10
Ankara'da Boya Fabrikasında Yangın: Bir Saat Süren Mücadele

Ankara'da Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Başkent Ankara'nın Sincan ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Yangına Müdahale

Alevlerin hızla fabrikanın boya üretim bölümüne yayılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar Durumu

Yangın nedeniyle fabrikanın boya üretim bölümünde önemli hasar meydana gelirken, olayla ilgili detaylı incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saat...

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saat...

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

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