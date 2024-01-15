Ankara'da boya imalathanesinde yangın
Altındağ ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, fabrikada büyük hasara sebep oldu.
Siteler Karpuzlu Caddesi'nde bulunan bir kumaş mağazasının boya atölyesi, sebebi henüz anlaşılamayan bir yangınla alevlere kapıldı. Yangın, mağazanın ikinci katında başladı ve kısa sürede büyüdü.
YANGINDA 2 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ
İtfaiye ekipleri, Siteler Karpuzlu Caddesi'nde çıkan yangına hemen müdahale etti. Yangın, kumaş mağazasının ikinci katındaki boya atölyesinden başlayıp yan taraftaki mobilya atölyesi ve mağazanın çatısına da yayılmıştı. Nedeni bilinmeyen yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucu 2 iş yeri zarar gördü.