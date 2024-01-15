Ankara'da boya imalathanesinde yangın

Siteler Karpuzlu Caddesi'nde bulunan bir kumaş mağazasının boya atölyesi, sebebi henüz anlaşılamayan bir yangınla alevlere kapıldı. Yangın, mağazanın ikinci katında başladı ve kısa sürede büyüdü.

YANGINDA 2 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekipleri, Siteler Karpuzlu Caddesi'nde çıkan yangına hemen müdahale etti. Yangın, kumaş mağazasının ikinci katındaki boya atölyesinden başlayıp yan taraftaki mobilya atölyesi ve mağazanın çatısına da yayılmıştı. Nedeni bilinmeyen yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucu 2 iş yeri zarar gördü.