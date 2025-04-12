Ankara'da 'Büyükşehirde Aile Olmak Konferansı' Gerçekleştirildi

Ankara'da 'Büyükşehirde Aile Olmak Konferansı' Düzenlendi

Ankara, geçtiğimiz günlerde 'Büyükşehirde Aile Olmak Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansın açılışında, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, aile bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.

Boşanmalar ve Ailenin Önemi

Karabıyık, evlilik istatistikleri üzerinden son yıllarda artan boşanmaların sebeplerini sıraladı. Evlilik oranlarının artırılması için öncelikle aileyi sorun olarak gören yayınların son bulması gerektiğini belirtti. Yapılan saha araştırmaları, ailenin bir güven ve huzur kaynağı olduğuna dair bulgular sundu.

Geciktirilmiş Annelik Sendromu

Geciktirilmiş annelik sendromunun kadınların sağlığı ve doğurganlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Karabıyık, ileri yaş gebelikleri ile otizm arasındaki ilişkiye de değindi.

25 İlde Yapılan Anket Sonuçları

Karabıyık, İstanbul'da gerçekleştirilen büyük çalıştayın sonuçlarını paylaştı. 25 ilde 4 bin 202 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, aileyi huzur ve mutluluğun kaynağı olarak gören bireylerin algısının, komşuluk, şehir ve ülke düzeyine geçişte azaldığı tespit edildi. Ekonomik sorunlar ise aile içindeki en büyük problemi oluşturuyor.

Çocuklarda Artan Kaygı ve Ekran Bağımlılığı

Anne-babalarda artan ekran bağımlılığının, çocukların kaygı seviyelerini yükselttiğini belirten Karabıyık, dijital medyanın toplumsal değerlere yönelik tehditler oluşturduğuna dair kaygıların öne çıktığını aktardı.

Gençlerin Evlilik Algısı

Ankete katılan bireylerin büyük çoğunluğu, ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı evlilik ve çocuk sahibi olma isteğinde çekinceler taşıdıklarını ifade etti. Kendini güvende hissedenler ve kaygılılar olarak iki ana grup oluştu. Kendini güvende hissedenlerin oranı %57,4, kaygılı olanların oranı ise %42,8 olarak belirlendi.

Özellikle 18-24 yaş grubundaki evli erkeklerin %73'ü, kadınların ise %64'ü kendilerini güvende hissediyor. Karabıyık, genç veya erken evlenenlerin daha fazla güvende hissettiklerini, evli olmayanların ise daha fazla kaygılı olduklarını belirtti.

Ankara'da, "Büyükşehirde Aile Olmak Konferansı" düzenlendi.

Ankara'da, "Büyükşehirde Aile Olmak Konferansı" düzenlendi.