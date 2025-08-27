DOLAR
Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı

Sosyal medyadaki videosunda 9 yaşındaki kız ve çocuklara yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan T.N., Ankara'da "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:05
Soruşturma ve gözaltı süreci

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştığı videoda 9 yaşındaki kızı ile parklardaki çocuklara nasıl cinsel tacizde bulunduğunu anlattığı iddia edilen şüpheli T.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik kararıyla zanlı T.N., "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklandı.

