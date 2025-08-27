Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı
Soruşturma ve gözaltı süreci
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştığı videoda 9 yaşındaki kızı ile parklardaki çocuklara nasıl cinsel tacizde bulunduğunu anlattığı iddia edilen şüpheli T.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik kararıyla zanlı T.N., "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklandı.