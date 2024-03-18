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Ankara’da dehşet dolu anlar güvenlik kamerasında! 16 yaşındaki şahıs pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu

Ankara’da 16 yaşındaki bir şahıs, pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı. A.A isimli şahıs, pompalı tüfekli saldırısından sonra ise 4 kişiyi de bıçakla yaraladı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Yetkililer şahsın gözaltına alındığını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 15:16
Ankara’da dehşet dolu anlar güvenlik kamerasında! 16 yaşındaki şahıs pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu

Ankara’nın Keçiören ilçesi, bugün dehşet verici bir olaya tanık oldu. Sadece 16 yaşında olan bir genç, 3 saat 15 dakika içerisinde, önce pompalı tüfekle 4 kişiyi, daha sonrasında ise bıçakla aralarında abisinin de yer aldığı 4 kişiyi yaraladı. A.A. isimli şahsın saldırı anları ise güvenlik kameralarına takıldı.

Gasp planı yapıyorlarmış

8 kişinin yaralanmasından sorumlu olan A.A., 3 arkadaşı ile birlikte, Keçiören ilçesinde duraktan bir taksi çağırdı. A.A. ve 3 arkadaş, gelen araca bindi. Yolculuk esnasında taksi şoförü, araçta yapılan konuşmalardan gençlerin gasp planı içerisinde olduklarını anladıktan sonra durumu durağa bildirdi. Bu olay üzerine A.A. ve arkadaşları taksiciyi tehdit ederek araçtan inip kaçtı.

Taksi durağına geri döndü

Olay sonrasında cadde ortasında A.S. isimli şahsı bıçaklayan A.A., daha sonra tehdit ettiği taksicinin çalıştığı durağa gitti. A.A. pompalı tüfekle sağa sola ateş etmeye başladı. Olay esnasında bir taksi şoförü ve babası, tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı. Diğer yandan panikle kaçan iki şoför ise düşerek yaralandı.

Abisini de bıçakladı

Yaşanan olay sonrası kaçan A.A., Kamil Ocak Mahallesi’ne geldi. Burada elindeki bıçakla Umut İ., Yusuf G. ve abisi Mehmet Ali A.’yı bıçaklayan şahıs, 3 saat gibi bir zaman diliminde 8 kişiyi yaraladı.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kısa süre içerisinde harekete geçerek şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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