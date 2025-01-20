Ankara'da Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin refüjde bulunan bir direğe çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C. yönetimindeki 06 DZK 295 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı'na dönüş yaparken virajı alamadı ve refüjde bulunan bir direğe çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen kaza ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatırken, sağlık ekipleri sürücü A.C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerince çalışma yaptı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerince çalışma yaptı.