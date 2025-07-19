Ankara'da Düğün Hazırlığı Yapan Çocuklar Su Baskınına Yakalandı

Başkent Ankara, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla sular altında kaldı. Binaların giriş ve bodrum katlarının su baskınına uğradığı Keçiören ilçesinde, vatandaşlar gece geç saatlerde suyun tahliyesi için mücadele etti.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan eczacı Wadullah Nasır, su baskını nedeniyle evinin camlarının kırıldığını ve içeriye su dolduğunu belirtti. Üç çocuk babası Nasır, yaşadığı korkutucu anları şu sözlerle anlattı: "Evden çıktıktan sonra dairem tamamen suyla dolmuştu. Ortalık perişan oldu. Evimin duvarı yıkıldı. Buzdolabı dahil her şey berbat oldu, yağmur mahvetti."

Bir yakınının düğünü için hazırlık yaparken böyle bir felaketle karşılaşmanın acısını yaşayan Nasır, çocuklarının düğün kıyafetlerini almak istediğini ancak can güvenliğinin daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bırak kızım, kıyafetinin zamanı değil. Canımızı kurtaralım," diyerek dışarı çıkabildiğini ifade etti.

Fatma Sevinç, yaşadığı evin duvarlarının su baskını sonucunda yıkıldığını ve kapıların açılmadığını söyleyerek, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirtti.

Yetkililere Çağrı

Özyurt Caddesi'nde de su baskınından etkilenen birçok ev bulundu. Burada yaşayan Perihan Kara, durumdan oldukça rahatsız olduklarını belirterek, "Çok mağdur oluyoruz, korkuyoruz. Çocuklarımız rezil halde. Herkes sesimizi duysun," diyerek yetkililerden yardım talep etti. Kara, "Binalarımıza kentsel dönüşüm verilsin," çağrısını yaptı.

Aynı bina sakinlerinden Mehmet Özkan ise, geçen yıl yaşanan felaketten sonra evinde tamirat yapmadan yine aynı durumu yaşadığını ifade etti. 15 yıl boyunca benzer baskınların yaşandığını aktaran Özkan, "Son 15 yıl içerisinde en az 6-7 defa aynı durumu yaşadık. Artık buranın yaşanacak hali kalmadı. Yetkililer mutlaka önlem almalı," dedi.

Vatandaşların yaşadığı bu dram, Ankara'da sel felaketlerinin bir daha yaşanmaması adına önlem alınması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Ankara'da etkili olan sağanağın ardından, günün ağarmasıyla vatandaşlar su basan evlerinde temizlik çalışmalarına başladı. Özyurt Caddesi'ndeki Ümit Apartmanı'nda da bazı evler su altında kaldı. Burada yaşayan Perihan Kara, AA muhabirine açıklama yaptı.

Ankara'da etkili olan sağanağın ardından, günün ağarmasıyla vatandaşlar su basan evlerinde temizlik çalışmalarına başladı. Özyurt Caddesi'ndeki Ümit Apartmanı'nda da bazı evler su altında kaldı. Burada yaşayan Perihan Kara, AA muhabirine açıklama yaptı.