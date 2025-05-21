Ankara'da 'Dünya Çay Günü' Etkinliği: Asya ve Pasifik'te Çay Yolculuğu

Asya ve Pasifik Çay Kültürü Ankara'da Kutlandı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ın eşi ve Ankara Asya-Pasifik Grubu Başkanı Rana Abdullah Bahamdan'ın ev sahipliğinde, Dünya Çay Günü kapsamında "Asya ve Pasifik’te Çay Yolculuğu" başlıklı anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) Başkanı Simay Gümrükçü, diplomatik misyon temsilcileri ve üst düzey yetkililer katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bahamdan, bu etkinliğin çay geleneği aracılığıyla kültürlerin, mirasın ve dostluğun kutlanması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Çayın Sosyal ve Kültürel Önemi

Bahamdan, çayın farklı ülkelerdeki gelenekleri ve hikayeleri ile birlikte misafirperverlik, iyileşme ve topluluk sembolü olduğunu vurguladı. DMEDD Başkanı Gümrükçü ise, çayın dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri olduğunu ve 5 bin yıl önceki kökenleri ile birçok kültür için anlam taşıdığını ifade etti.

Gümrükçü, çayın bir içecek olmanın ötesine geçerek sosyal ilişkilerin başlangıcı, edebiyat ve sanatta da bir kaynak oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, çayın kırsal ekonomiyi destekleyerek toplulukların güçlenmesine katkıda bulunduğunu ekledi.

Bangladeş Temsili ve Çayın Günlük Hayata Etkisi

Etkinliğe katılan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ın eşi Runa Mahzabeen Ahmed, "Su hayatsa, çay da bizim hayatımız" diyerek çayın kendileri için ne denli önemli olduğunu vurguladı. Ahmed, Bangladeş'in dünya çay üretiminde ilk 10'da yer aldığını ve günde 142 milyon fincan çay tüketildiğini belirtti.

Kültürel Etkileşim ve Eğlenceli Aktiviteler

Etkinlik Koordinatörü Pınar Ballı, Asya-Pasifik bölgesinden 21 ülkenin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin, çayın kültürel köprü oluşturmasının kutlaması olduğunu ifade etti. Katılımcılar, kendi ulusal çay pavyonlarında geleneksel çay demleme yöntemlerini ve otantik ritüellerini sergileyerek ziyaretçilere eşsiz deneyimler sundu.

Program, çay demleme gösterileri, kültürel performanslar ve interaktif atölye çalışmaları ile zenginleştirildi. Bu etkinlik sayesinde, çay yaklaşık 21 ülkenin kültürlerini birbirine bağlayan güçlü bir simge olarak ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ın eşi ve Ankara Asya-Pasifik Grubu Başkanı Rana Abdullah Bahamdan'ın ev sahipliğinde "Dünya Çay Günü" kapsamında "Asya ve Pasifik’te Çay Yolculuğu" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ın eşi ve Ankara Asya-Pasifik Grubu Başkanı Rana Abdullah Bahamdan'ın ev sahipliğinde "Dünya Çay Günü" kapsamında "Asya ve Pasifik’te Çay Yolculuğu" başlıklı etkinlik düzenlendi.