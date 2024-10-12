Ankara'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'Simsiyah' Yürüyüşü

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, CHP Kadın Kolları tarafından Ankara'da düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Etkinlik, kuğulu parkta toplanan kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirildi.

Bireysel Haklar İçin Ses Yükseltildi

Yürüyüşe katılanlar, "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz" ve "çocuk bedenine dokunma" gibi sloganlarla ellerindeki pankartları salladı. Daha sonra grup, Atatürk Bulvarı'nda oturma eylemi yaparak birlikteliklerini gösterdiler.

Basın Açıklaması ve Önemli Mesajlar

Yürüyüşe devam eden grup, Türkiye Belediyeler Birliği önünde bir basın açıklaması gerçekleştirerek dikkat çekici mesajlar verdiler. Grup adına konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Birleşmiş Milletler'in kız çocukları ile ilgili cinsiyet eşitsizliği, eğitim hakkı ve zorla evlilik temalı konuları ele aldığını belirterek, bu günde dikkat çekilmesi gereken hususları dile getirdi.

Çocukların Geleceğine Dikkat Çekildi

Kaya, sadece İstanbul'da son 5 yılda cinsel istismar mağduru olan çocukların sayısının 10.844 olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın hayatlarının son dakika haberlerine, gazete manşetlerine düşmesine artık tahammülümüz yok" diyerek bütün toplumun bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Ankara'da "Simsiyah" yürüyüşü düzenledi. Kuğulupark'ta toplanan grup, ellerinde "sen, ben, biz birbirimizin çaresiziyiz", "çocuk bedenine dokunma" yazılı pankartlarla sloganlar attı.