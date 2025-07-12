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Ankara'da Fayans Fabrikasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde fayans fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 16:00
Ankara'da Fayans Fabrikasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Gültepe Mahallesi Demirciler Sitesi'nde bulunan bir fayans fabrikasının önündeki boş arazide başlayan yangın, kısa sürede fabrikanın bir bölümüne sıçradı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, fabrikadaki işçilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik dikkati ve özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Şu anda ekiplerin bölgede devam eden soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle fabrikada bazı hasarların meydana geldiği bildirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş arazide çıkan ve fayans fabrikasının bir bölümüne sıçrayan...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş arazide çıkan ve fayans fabrikasının bir bölümüne sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Gültepe Mahallesi Demirciler Sitesi'nde bulunan fayans fabrikasının...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Gültepe Mahallesi Demirciler Sitesi'nde bulunan fayans fabrikasının önündeki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve fayans fabrikasının bir bölümüne sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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