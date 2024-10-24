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Ankara'da FETÖ Firarilerine Yönelik Operasyon

Ankara'da yapılan operasyonda 12 FETÖ firarisi yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:46
Ankara'da FETÖ Firarilerine Yönelik Operasyon

Ankara'da FETÖ Firarilerine Yönelik Operasyon

Ankara'da, FETÖ'ye (Fethullahçı Terör Örgütü) yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 12 kişi yakalandı. Olay, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu vasıtasıyla verilen talimatlar doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firarilerin yakalanması amacıyla özel bir çalışma yürütüldü.

Soruşturma ve kovuşturmalarda haklarında yakalama emri bulunan toplamda 13 firari, Ankara'daki adreslerinde tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu firarilerin içlerinde şüpheli, sanık ve hükümlülerin bulunduğu belirlendi.

Yakalama Aşaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firarilerin yakalanmasına yönelik alınan arama kararları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 12 kişi gözaltına alındı. Yetkililerin operasyonu sürdürdüğü belirtiliyor.

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