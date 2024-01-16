Ankara'da FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 kişi hakkında gözaltına alma kararı çıkardı.

Ankara'da FETÖ operasyonunda 11 gözaltı
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GATA içindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhislerle suçlanan 11 kişi hakkında gözaltına alma kararı çıkarıldı. Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terörle mücadele ekipleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelileri yakalamak için aynı anda operasyona çıktı.

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