Ankara'da FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

GATA içindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhislerle suçlanan 11 kişi hakkında gözaltına alma kararı çıkarıldı. Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terörle mücadele ekipleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelileri yakalamak için aynı anda operasyona çıktı.