Ankara'da 'Gazeteciliğin Geleceği' Paneli

Anadolu Basını Ankara Buluşması Kocatepe'de gerçekleşti

Anadolu Basın Birliği tarafından düzenlenen 'Anadolu Basını Ankara Buluşması' kapsamında 'Gazeteciliğin Geleceği' başlıklı panel Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panele Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Mehmet Bora Zor, bürokratlar, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Panel, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından gün özelinde hazırlanan bir video izlendi ve açılış konuşmalarına geçildi.

Mehmet Bora Zor basın sektörünün gidişatına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İnternet yasasıyla birlikte artık kağıda baskıdan dijital dünyaya geçiş anlamında bir süreç hızlandı. Burada basın yan kurumu vasıtasıyla artık dijital yayıncılıkla desteklenmeye başlandı. Bu uygulama baktığınızda gerçekten de artık gerekiyordu. Ancak bu uygulamadaki yanlışlıklar özellikle Anadolu’da habercilik refleksini bitirmeye yönelik bir adıma dönüştü. Gazeteciliğin genleriyle oynanıyor, inanın bunu. Gazetecilik artık rakamlarla ölçülüyor. Günlük olarak yakalanması gereken trafikler. Günlük olarak bulunması gereken görüntülemeler. Trafik almaya odaklanmamız bizi gazetecilikten, habercilikten uzaklaştırıyor. Anadolu’da bulundukları şehrin günlüğünü tutan yerel gazeteler artık toplantıları takip etmiyor. Onun yerine ofislerinde hedefleri tutturmaya yönelik, trafik alacak haberler yapmaya çalışıyorlar. Siyaset haberleri okunmuyor ama bir sanatçının özel hayatı çok daha fazla dikkat çekiyor. Kimin elendiği, bu hafta kim birinci oldu? Bu haberler daha çok tıklanma alıyor. İşte bunlar gazetecileri haber yapmaktan uzaklaştırıyor ve tamamen basın ilan desteklerini almak için makale yazan kurumlar haline getiriyor. Gazeteciler mesleğini yapamaz hale geliyor. Biz siyasetçilere buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bizleri sizlerin doğrularını yazan haberciler durumuna getirmeyiniz"

Açılış konuşmalarının ardından oturuma geçildi. Oturumda Özlem Gürses, Zeynel Lüle, Zeynep Gürcanlı ve Sevda Karaca konuşmacı olarak yer alırken, moderatörlüğü Elif Doğan Şentürk üstlendi.

