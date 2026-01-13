Bahçeli TFMD Heyetinin Fotoğrafını Çekti: Basın Fotoğrafçılığı TBMM'ye Taşınacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TFMD heyetini kabul ederek basın fotoğrafçılarının sorunlarının TBMM'ye taşınacağını açıkladı ve heyetin fotoğrafını bizzat çekti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:17
Bahçeli TFMD Heyetinin Fotoğrafını Çekti: Basın Fotoğrafçılığı TBMM'ye Taşınacak

Bahçeli TFMD Heyetinin Fotoğrafını Çekti: Basın Fotoğrafçılığı TBMM'ye Taşınacak

Ziyarette sorunlar, projeler ve yarışma katalogları gündemdeydi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) heyetini kabul etti. Görüşmede, basın fotoğrafçılarının yaşadığı mesleki sorunların TBMM gündemine taşınacağı vurgulandı.

Heyet; TFMD Başkanı Rıza Özel, Genel Sekreter Adem Altan, Mali Sayman Hamza Şahin ve dernek üyesi Günsu Özmen'den oluştu. Heyet, derneğin 1984 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar, basın fotoğrafçılığının mesleki sorunları ve Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin merkezinde ise 1985 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması yer aldı. Yarışmanın bugüne kadar yayımlanan prestij katalogları Bahçeli'ye takdim edildi. Katalogları inceleyen Bahçeli, fotoğrafların tarihe düşülen güçlü notlar olduğunu ifade etti.

Bahçeli’nin fotoğraf jesti

Objektifi eline alan Devlet Bahçeli, TFMD heyetinin fotoğraflarını bizzat kendisi çekti. Ayrıca, Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri kapsamında daha önce ödüle layık görülen foto muhabiri Mehmet Aslan'ın Rize'nin Pokut Yaylası'nda çektiği fotoğraf Bahçeli'ye armağan edildi.

Bahçeli, derneğin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, gazetecilerin ve basın fotoğrafçılarının yaşadığı sorunların TBMM kürsüsünde dile getirileceğini söyledi. Heyete 'Sizler için her türlü desteğe hazırız' mesajını veren Bahçeli, mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE FOTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ (TFMD) HEYETİNİ KABUL EDEN MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ...

TÜRKİYE FOTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ (TFMD) HEYETİNİ KABUL EDEN MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ, BASIN FOTOĞRAFÇILARININ YAŞADIĞI SORUNLARIN TBMM GÜNDEMİNE TAŞINACAĞINI İFADE ETTİ VE TFMD HEYETİNİN FOTOĞRAFINI BİZZAT KENDİSİ ÇEKTİ.

TÜRKİYE FOTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ (TFMD) HEYETİNİ KABUL EDEN MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Büyükşehir'den Gençlere Ücretsiz HPV Aşısı
2
Bakan Tunç: Rojin Kabaiş soruşturması titizlikle sürüyor
3
Bahçelievler'de 'Yarısı Bizden' ile Kentsel Dönüşümde Türkiye Birincisiyiz
4
Altındağ’da 2026'nın İlk Pazar Buluşması Başkent Millet Bahçesi'nde
5
Derince'de Çenesuyu A.Ş.'de İşten Çıkarılan 3 Çocuk Annesi: Yarım Gün Talebi Krize Dönüştü
6
Lindsey Graham’dan Hamaney’e: 'Dronlara dikkat edin' uyarısı
7
İstanbul'da Beklenen Kar Gece Saatlerinde Etkili Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları