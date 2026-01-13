Bahçeli TFMD Heyetinin Fotoğrafını Çekti: Basın Fotoğrafçılığı TBMM'ye Taşınacak

Ziyarette sorunlar, projeler ve yarışma katalogları gündemdeydi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) heyetini kabul etti. Görüşmede, basın fotoğrafçılarının yaşadığı mesleki sorunların TBMM gündemine taşınacağı vurgulandı.

Heyet; TFMD Başkanı Rıza Özel, Genel Sekreter Adem Altan, Mali Sayman Hamza Şahin ve dernek üyesi Günsu Özmen'den oluştu. Heyet, derneğin 1984 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar, basın fotoğrafçılığının mesleki sorunları ve Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin merkezinde ise 1985 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması yer aldı. Yarışmanın bugüne kadar yayımlanan prestij katalogları Bahçeli'ye takdim edildi. Katalogları inceleyen Bahçeli, fotoğrafların tarihe düşülen güçlü notlar olduğunu ifade etti.

Bahçeli’nin fotoğraf jesti

Objektifi eline alan Devlet Bahçeli, TFMD heyetinin fotoğraflarını bizzat kendisi çekti. Ayrıca, Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri kapsamında daha önce ödüle layık görülen foto muhabiri Mehmet Aslan'ın Rize'nin Pokut Yaylası'nda çektiği fotoğraf Bahçeli'ye armağan edildi.

Bahçeli, derneğin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, gazetecilerin ve basın fotoğrafçılarının yaşadığı sorunların TBMM kürsüsünde dile getirileceğini söyledi. Heyete 'Sizler için her türlü desteğe hazırız' mesajını veren Bahçeli, mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

