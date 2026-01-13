Kırklareli’de Gıda Güvenilirliği ve Yem Denetimleri Aralıksız Sürecek

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü yıl sonu toplantısında, gıda güvenilirliği ve yem denetimlerinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:09
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından, İl Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda konuşan Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yıl boyunca yürütülen gıda güvenilirliği ve yem denetimleri, mevzuat uygulamaları, sahada karşılaşılan hususlar ile önümüzdeki döneme ilişkin planlama ve hedefler hakkında geniş bilgi verdi.

Mevcut uygulamaların güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulan oturumda, güvenilir gıda ve sağlıklı yem için aynı ciddiyet ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Katılımcılar

Toplantıya, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca’ın yanı sıra Gıda ve Yem Şube Müdürü Devrim Öden, İl Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, ilçe müdürleri ve teknik personeller katıldı.

