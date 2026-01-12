Erzincan'da 2025 Sağlık Hizmetleri: 43 bin 528 112 Vakası ve %94 Aşılama

Erzincan'da 2025 Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi

Erzincan'da 2025 yılı sağlık hizmetleri verileri açıklandı. İl genelinde yıl içinde 43 bin 528 adet 112 vakasına müdahale edildi.

Acil sağlık hizmetleri ve müdahaleler

Vakaların 27 bin 102'si kentsel, 16 bin 426'sı kırsal alanlarda gerçekleşti. Kentsel vakalarda ortalama ulaşım süresi 5,8 dakika, kırsal vakalarda ise 13,5 dakika olarak kaydedildi.

İl genelinde 24 istasyon ve 46 ambulans ile hizmet sunulurken, yıl boyunca 84 bin 450 çağrı alındı. Acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi kapsamında 4 yeni ambulans hizmete alındı. Ambulans başına maliyet 3 milyon 659 bin 760 TL olurken, toplam yatırım maliyeti 14 milyon 639 bin 40 TL olarak gerçekleşti.

Birinci basamak hizmetleri ve aşılama

Aşılama hizmetlerinde il genelinde %94 aşılama oranına ulaşıldığı belirtilirken, toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yıl boyunca 806 bin 437 muayene gerçekleştirildi, 209 bin 256 başvuru alındı. Bu rakamlar, birinci basamak sağlık hizmetlerinin vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini gösterdi.

Doğum istatistikleri ve sağlık merkezleri

Doğum istatistiklerine göre Erzincan'da 2025 yılında toplam 2 bin 177 doğum gerçekleşti. İl genelindeki primer sezaryen oranı %28,71 olarak açıklandı.

Bağışçı Bedirhan Aydın tarafından merhum Hafız Mehmet Aydın adına yaptırılan Hafız Mehmet Aydın Aile Sağlığı Merkezinin, 5 Aile Hekimliği Birimi ile yaklaşık 17 bin nüfusa hizmet verdiği belirtildi. Merkez, aynı zamanda Merkez ilçenin doğu kanadına hizmet sunan 3 acil sağlık hizmetleri istasyonundan birine ev sahipliği yapıyor.

İl genelinde birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 33 Aile Sağlığı Merkezi, 94 Aile Hekimliği Birimi ve 2 Sağlıklı Hayat Merkezi ile vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulduğu bildirildi.

