Erzincan'da 2025 Sağlık Hizmetleri: 43 bin 528 112 Vakası ve %94 Aşılama

Erzincan'da 2025 sağlık verileri: 43 bin 528 112 vakası, kentsel/kırsal ulaşım süreleri, %94 aşılama, 4 yeni ambulans ve 2 bin 177 doğum.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:41
Erzincan'da 2025 Sağlık Hizmetleri: 43 bin 528 112 Vakası ve %94 Aşılama

Erzincan'da 2025 Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi

Erzincan'da 2025 yılı sağlık hizmetleri verileri açıklandı. İl genelinde yıl içinde 43 bin 528 adet 112 vakasına müdahale edildi.

Acil sağlık hizmetleri ve müdahaleler

Vakaların 27 bin 102'si kentsel, 16 bin 426'sı kırsal alanlarda gerçekleşti. Kentsel vakalarda ortalama ulaşım süresi 5,8 dakika, kırsal vakalarda ise 13,5 dakika olarak kaydedildi.

İl genelinde 24 istasyon ve 46 ambulans ile hizmet sunulurken, yıl boyunca 84 bin 450 çağrı alındı. Acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi kapsamında 4 yeni ambulans hizmete alındı. Ambulans başına maliyet 3 milyon 659 bin 760 TL olurken, toplam yatırım maliyeti 14 milyon 639 bin 40 TL olarak gerçekleşti.

Birinci basamak hizmetleri ve aşılama

Aşılama hizmetlerinde il genelinde %94 aşılama oranına ulaşıldığı belirtilirken, toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yıl boyunca 806 bin 437 muayene gerçekleştirildi, 209 bin 256 başvuru alındı. Bu rakamlar, birinci basamak sağlık hizmetlerinin vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini gösterdi.

Doğum istatistikleri ve sağlık merkezleri

Doğum istatistiklerine göre Erzincan'da 2025 yılında toplam 2 bin 177 doğum gerçekleşti. İl genelindeki primer sezaryen oranı %28,71 olarak açıklandı.

Bağışçı Bedirhan Aydın tarafından merhum Hafız Mehmet Aydın adına yaptırılan Hafız Mehmet Aydın Aile Sağlığı Merkezinin, 5 Aile Hekimliği Birimi ile yaklaşık 17 bin nüfusa hizmet verdiği belirtildi. Merkez, aynı zamanda Merkez ilçenin doğu kanadına hizmet sunan 3 acil sağlık hizmetleri istasyonundan birine ev sahipliği yapıyor.

İl genelinde birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 33 Aile Sağlığı Merkezi, 94 Aile Hekimliği Birimi ve 2 Sağlıklı Hayat Merkezi ile vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulduğu bildirildi.

ERZİNCAN’DA 2025 SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLERİ AÇIKLANDI

ERZİNCAN’DA 2025 SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te bin 300 kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi: Ruhsatsız iş yeri kapatıldı
2
Nilüfer'de Deprem Tatbikatı: TAMP ile Koordinasyon Testi
3
Sason'da Karla Kaplı Mezrada Zamanla Yarış: 63 Yaşındaki Hasta Kızakla Hastaneye Ulaştırıldı
4
Sinop’ta Kamu Yatırımları ve Kentsel Gelişim: Maviş’ten Son Durum
5
Yatağan Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor
6
Denizli'de yemek borusu kanseri hastasına mideden yeni yemek borusu yapıldı
7
Efeler'de 4 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı — Çerçioğlu'nun Altyapı Hamlesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları