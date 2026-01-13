Bahçelievler'de 'Yarısı Bizden' ile Kentsel Dönüşümde Türkiye Birincisiyiz

Başkan Hakan Bahadır, "Yarısı Bizden" kampanyasında Türkiye birincisi olduklarını açıkladı; hedef 5 yılda 2000 öncesi tehlikeli binaları dönüştürmek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:56
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve uygulanan "Yarısı Bizden" kampanyası hakkında bilgilendirme yapmak üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bahadır, belediyenin son iki yılda kentsel dönüşümde örnek bir çalışma sergilediğini vurguladı.

Kampanyada birincilik ve kentsel dönüşümün önemi

Bahadır, konuşmasında "Türkiye bir deprem ülkesi. Depremin çaresi, tedavisi, ilacı, serumu kentsel dönüşümdür" diyerek dönüşümün önemini özetledi. Gelinen noktayı anlatırken, "Biz geldiğimizden beri 6,5 yıldır bunun üzerinde çok kafa yorduk" ifadelerini kullandı.

Uygulanan siyasetin ayrıntılarına değinen Başkan, ekipleriyle birlikte hazırladıkları altı plan notu ile proje maliyetini azaltmayı hedeflediklerini, hem vatandaşlara hem de müteahhitlere yönelik ikna çalışmalarını fazlasıyla yürüttüklerini belirtti. Bahadır, Cumhurbaşkanımız ve Murat Kurum bakanımızın başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyasının kendi çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.

Katılım oranları ve ekonomik yaklaşım

Bahadır, kampanyadan yararlanma oranlarına ilişkin, "İstanbul’da 40 belediye var. Bu belediyeler arasında şu anda Yarısı Bizden kampanyasından faydalananların yüzde 25’i Bahçelievler’den, yüzde 75’i ise diğer 38 ilçe ve büyükşehirden" diye konuştu. Bu başarının arkasında insancıl bir yaklaşım ve vatandaşların ekonomik durumlarına uygun çözümler sunduklarını vurguladı.

Hedef: 5 yılda tehlikeli binaları yok etmek

Gelecek projelere dair bilgi veren Bahadır, parsel bazlı, ada bazlı ve bitişik nizamda dönüşüm uygulamalarını sürdüklerini aktardı. Bahçelievler’in yerleşim yapısının özgünlüğüne dikkat çekerek, "Bahçelievler’de gecekondu yok, boş arazi yok; bitişik evler ve dar sokaklar var. Bu evleri apartmandan apartmana dönüştürüyoruz" dedi.

Son olarak Başkan Bahadır, sözlerini şöyle tamamladı: "2000 yılı öncesi ölüm evleri, ölüm apartmanları, mezar apartmanlar inşallah kalmayacak. Beş yıl içerisinde bunu çözeceğiz. Biz insanı yaşatmak için çalışan bir belediyeyiz."

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

