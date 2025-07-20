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Ankara'da Gazze İçin Protesto: 'Gazze Ölüyor, Artık Yeter!'

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Eylemde açlık tehlikesi ve soykırım vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 23:53
Ankara'da Gazze İçin Protesto: 'Gazze Ölüyor, Artık Yeter!'

Ankara'da Gazze İçin Protesto Düzenlendi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Eylem, "Gazze Ölüyor, Artık Yeter" temasıyla gerçekleştirildi. Protestocular, Çukurambar Tuğba Altınok Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak Büyükelçilik önüne yürüdü.

Protesto sırasında, Gazze halkının yaşadığı zor durumu simgelemek amacıyla kırmızı boyalı çok sayıda tabildot yere bırakıldı.

Hüda Par Genel Başkanı'ndan Açıklama

Protestoya katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'deki saldırıların 22 aya yaklaştığını ve acı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısının 70 bine yaklaştığını ve bu kayıpların yaklaşık 20 bininin çocuk olduğunu ifade etti.

Yapıcıoğlu, Gazze'deki çocukların yalnızca bombalarla değil, aynı zamanda açlık nedeniyle de hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Bugün yine yardım almak için giden insanların üzerine ateş açıldı, 30'dan fazla şehit var." dedi.

ANFİDAP Sözcüsünden Kritik Vurgular

ANFİDAP sözcüsü Mustafa Eminoğlu, Gazze'deki insanlık dışı saldırıların devam ettiğine dikkat çekti. Eminoğlu, hastaneler, okullar ve temel yaşam alanlarının sistematik olarak hedef alındığını ifade ederek, "Bu kitlesel bir kıyımdır, bu bir soykırımdır." dedi.

Eminoğlu, dünya kamuoyunun etkisiz kaldığını ve daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, boykot çağrısında bulundu. "İsrail'i besleyen damarları kesmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, "Gazze Ölüyor, Artık Yeter" temasıyla...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, "Gazze Ölüyor, Artık Yeter" temasıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. Platform üyelerince, İsrail'in saldırılarında sistematik olarak aç bırakılan Gazze halkının durumuna dikkati çekmek amacıyla, kırmızı boyalı çok sayıda tabildot yere bırakıldı. Etkinliğe HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (ortada) da katıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, "Gazze Ölüyor, Artık Yeter" temasıyla...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, "Gazze Ölüyor, Artık Yeter" temasıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. Platform üyelerince, İsrail'in saldırılarında sistematik olarak aç bırakılan Gazze halkının durumuna dikkati çekmek amacıyla, kırmızı boyalı çok sayıda tabildot yere bırakıldı. Etkinliğe HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (ortada) da katıldı.

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