Ankara'da Halk Sağlığı Haftası: Hamamönü'nde 'Sağlık Sokağı' Açıldı

Ankara'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Sağlık Sokağı' açıldı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Altındağ ilçesindeki Hamamönü semtinde Sağlık Sokağı açıldı. Etkinlikte vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığının önemi anlatıldı.

Açılış ve vizyon

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, açılış konuşmasında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın ülke genelinde 7 gün, 7 ayrı temayla kutlandığını belirtti. Kurtcebe, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun da vizyonuyla birlikte özellikle koruyan ve geliştiren sağlık ön plana çıkıyor." dedi.

KETEM ve tarama hizmetleri

Kurtcebe, Ankara'da 9 sağlıklı hayat merkezi bulunduğunu, bu merkezlerde doktor, hemşire, gebe danışmanlığı, diyetisyen, fizyoterapist, diş hekimi, psikolog ve çocuk gelişimcilerin ücretsiz sağlık hizmeti sunduğunu aktardı. Haftanın bugünkü teması "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" olarak belirlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün 20 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz olarak meme, kolorektal ve serviks kanserleriyle ilgili taramalar yapıldığı ve sonuçlara göre tedavi aşamasının planlandığı vurgulandı.

Kilo, beslenme ve farkındalık kampanyası

Kurtcebe, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla ülke genelinde 10 milyondan fazla vatandaşa ulaşıldığını söyledi. Ankara'da 600 binden fazla vatandaşın kilosu ölçülüp beden kitle indeksi hesaplandı; yaklaşık %60'a yakın fazla kilo ve obezite sorunu tespit edildiği ve bunların yarısının obezite düzeyine ulaştığı belirtildi.

Sigara bırakma çalışmaları ve vatandaş deneyimi

Kurtcebe, mobil sigara bırakma danışmanlığı hizmetinin başladığını hatırlatarak Ankara'da 54 sigara bırakma polikliniği ile kurumlarda danışmanlık verildiğini, amaçlarının hastalanmadan önce sağlığı korumak olduğunu ifade etti.

Etkinliği ziyaret eden 37 yaşındaki Volkan Artar, 20 yıldır günde 1 paket sigara içtiğini belirterek sigarayı bırakma konusunda bir adım attığını ve yaptırdığı karbonmonoksit ölçümünde sonucun 52 çıktığını aktardı. Artar, yetkililerin bu sonucu "çok tehlikeli ve sigarayı bırakmam gereken düzeyde" olarak değerlendirdiğini söyleyerek, "İnşallah burası sigarayı bırakmam için hayırlı bir vesile olur." dedi.

Etkinlikte sunulan hizmetler

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz şeker, kilo-boy, tansiyon ölçümü, beden kitle indeksi hesaplamaları, obezite, fiziksel aktivite, yeterli ve dengeli beslenme, diyabet, tuz tüketimi ve sağlıklı beslenme danışmanlığı, karbonmonoksit ölçümü, bağımlılıkla mücadele, UMKE ekipman tanıtımı, ilk yardım eğitimi, 112 ve motorize ambulans tanıtımı, kanser taramalarının önemi, ruh sağlığının korunması, aşı ve aşılama ile anne sütünün önemi

Halk sağlığını koruma ve geliştirme, sağlıklı yaşam felsefesini yerleştirme hedefiyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında sağlık çalışanlarının sahada yıl boyunca çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

