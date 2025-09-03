DOLAR
Ankara'da Hissedilen İs Kokusu: Kastamonu Yangınları ve Meteoroloji Uyarısı

Ankara'da hissedilen is kokusu Kastamonu yangınlarından kaynaklandı; Meteoroloji 72 saatte dumanın 500 metreye kadar yükselebileceğini ve 24 saatte azalmasının beklendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 01:24
Ankara'da Hissedilen İs Kokusu Kastamonu Yangınlarından Kaynaklandı

GÜNCELLEME - Ankara Valiliği, kent genelinde hissedilen is kokusunun Kastamonu'da devam eden yangınlardan kaynaklı olduğunu ve kuzey rüzgarlarının etkisiyle hissedildiğini bildirdi.

Valilikten Yapılan Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre, son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."

Vatandaş İhbarları

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu ve Karabük'te devam eden orman yangınından çıkan duman ve isin, kuzeyli rüzgarların etkisiyle Ankara genelini etkilediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Duman ve isin önümüzdeki 72 saatte, yer seviyesinden 500 metre yüksekliğe kadar yükselmesi durumundaki yörünge analizi görülmektedir. Taşınan duman ve is konsantrasyonunun, önümüzdeki 24 saatlik periyottan sonra azalması beklenmektedir."

