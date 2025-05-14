DOLAR
38,73 -0,06%
EURO
43,46 -0,49%
ALTIN
3.960,97 0,06%
BITCOIN
4.008.972,64 0,11%

Ankara'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başladı

'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası, sağlık taramalarıyla Ankara'da hızla ilerliyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:22
Ankara'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başladı

Ankara'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Heyecanı

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçülerek, sağlıklı yaşam için gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

Hedef 10 Milyon Vatandaş

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, kampanya süresince Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 10 milyon vatandaşın boy ve kilolarının ölçüleceğini belirtti. Demirkol, bu süreçte vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olanların sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirileceğini ifade etti.

Demirkol ayrıca, 1 Kasım'da yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği çerçevesinde 15 milyon vatandaşa kilo taraması yapıldığını ve bu taramalar sonucunda yaklaşık 3 milyon kişinin riskli bulunduğunu söyledi. Bu vatandaşların düzenli olarak izleneceğini vurguladı.

Ankara Hedefleri

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, kampanya çerçevesinde 10 Mayıs itibarıyla 120 noktada tarama yapıldığını ve 700 binin üzerinde kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini aktardı.

Vatandaşların Görüşleri

Tarama yaptıran 66 yaşındaki Kadriye Yavuz, “Çok kiloluyum, 93 kiloyum. Aile Sağlığı Merkezine giderek sorunlarımı anlatacağım.” dedi. Diğer bir katılımcı 54 yaşındaki Nuray Aydoğan ise, sağlık çalışanı tarafından sağlıklı yaşam merkezine yönlendirildiğini ve merkeze giderek takibini yaptıracağını belirtti.

Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Ankara'da uygulanmaya başlandı....

Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Ankara'da uygulanmaya başlandı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü.

Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Ankara'da uygulanmaya başlandı....

Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Ankara'da uygulanmaya başlandı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ulusa Sesleniş: Barış ve Kalkınma Vurgusu
2
Hatay'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor
4
İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Yıldız City
5
İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!
6
Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde: Evlat Hasreti Bitiyor mu?
7
Tez-Koop-İş, Bakanlık Önünde Kamu İşçileri İçin Basın Açıklaması Yaptı

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!