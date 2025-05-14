Ankara'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başladı

Ankara'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Heyecanı

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçülerek, sağlıklı yaşam için gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

Hedef 10 Milyon Vatandaş

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, kampanya süresince Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 10 milyon vatandaşın boy ve kilolarının ölçüleceğini belirtti. Demirkol, bu süreçte vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olanların sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirileceğini ifade etti.

Demirkol ayrıca, 1 Kasım'da yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği çerçevesinde 15 milyon vatandaşa kilo taraması yapıldığını ve bu taramalar sonucunda yaklaşık 3 milyon kişinin riskli bulunduğunu söyledi. Bu vatandaşların düzenli olarak izleneceğini vurguladı.

Ankara Hedefleri

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, kampanya çerçevesinde 10 Mayıs itibarıyla 120 noktada tarama yapıldığını ve 700 binin üzerinde kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini aktardı.

Vatandaşların Görüşleri

Tarama yaptıran 66 yaşındaki Kadriye Yavuz, “Çok kiloluyum, 93 kiloyum. Aile Sağlığı Merkezine giderek sorunlarımı anlatacağım.” dedi. Diğer bir katılımcı 54 yaşındaki Nuray Aydoğan ise, sağlık çalışanı tarafından sağlıklı yaşam merkezine yönlendirildiğini ve merkeze giderek takibini yaptıracağını belirtti.

Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Ankara'da uygulanmaya başlandı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü.

Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Ankara'da uygulanmaya başlandı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü.