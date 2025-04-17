Ankara'da İngiliz Klasik Müzik Konseri: Kültürel Bağlar Kutlandı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Klasik Müzik Konserine Ev Sahipliği Yaptı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, ulusal Aziz George Günü ve William Shakespeare'in doğum günü dolayısıyla anlam dolu bir klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi ve birçok yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra seçkin davetliler katıldı.

Konsere Özel Orkestra ve Yönetim

Konsere Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarından oluşan bir orkestranın hazırlığı damgasını vurdu. Etkinliğin yönetimini ise İngiliz besteci ve şef James Ross üstlendi. Konserde, hem İngilizce hem de Türkçe olarak William Shakespeare'in eserlerinden ilham alınarak çeşitli okumalar yer aldı.

Kültürel Bağların Önemi Vurgulandı

Konsere katılan misafirlere hitap eden Büyükelçi Jill Morris, bu müzik ziyafeti ile sadece Shakespeare'in 461. doğum günü değil, aynı zamanda Türkiye ve İngiltere arasındaki derin kültürel bağların da kutlandığını belirtti. Morris, müziğin ve kreatif sanatların ülkelerin ekonomisi üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Başarılı Bir İşbirliği

Morris, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, “İngiltere'nin zengin kültürel sektörünün ötesinde her zaman Britanya geleneğinin en iyilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz” dedi. Konser, modern Britanya'nın yenilikçi ve dinamik yapısını da yansıtarak, Shakespeare'in eserleriyle birleşti.

Orkestra şefi James Ross de etkinlikte bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, organizasyonda katkı sağlayan herkes için teşekkürlerini iletti. Konuşmanın ardından davetlilere yemek ikramı yapıldı.

British Council tarafından desteklenen bu özel etkinlik, İngiltere'nin kreatif endüstrilerini tanıtmanın yanı sıra Türkiye ve İngiltere arasındaki güçlü kültürel bağları daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, ulusal Aziz George Günü ve William Shakespeare'in doğum günü dolayısıyla klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı. Büyükelçilik rezidansında düzenlenen konsere, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris (solda), çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, ulusal Aziz George Günü ve William Shakespeare'in doğum günü dolayısıyla klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı. Büyükelçilik rezidansında düzenlenen konsere, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris (solda), çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.