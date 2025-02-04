Ankara'da İnşaat Alanında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Ankara'da İnşaat Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında 3. katta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, inşaatı süren bir binanın üst katında başladı ve hızla büyüdü.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine hemen olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışma başlattı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler de sevk edildi ve yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangının sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.