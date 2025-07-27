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Ankara'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Başkent Ankara'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 23:21
Ankara'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Başkent Ankara'da, çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Protestocular, ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, tekbir ve sloganlar eşliğinde belirlenen alana yürüdü.

Mahmut Kar: "İsrail'e Karşı Somut Adımlar Atılmalı"

Yürüyüşün ardından, grup adına konuşan Köklü Değişim Dergisi Genel Koordinatörü Mahmut Kar, toplanma sebebinin İsrail'e karşı somut adımlar atmak olduğunu belirtti. Kar, Gazze'ye aylarca insani yardım ulaştırılmadığını ve yardımların sınır noktalarında beklediğini hatırlattı.

"Gazze'de İnsanlık Ölmekte"

Gazze'de insanlık ölürken, bebekler, çocuklar ölürken, insanlar bir çuvalı alabilmek için ölürken, hiçbirimiz buna sessiz kalamayız ve kalmayacağız.” diyen Kar, karadan ve denizden bir insani yardım koridoru açılmasını istedi.

Protesto Yürüyüşü Dualarla Sona Erdi

Ayrıca, Siyer Vakfı Kurucu Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, ilahiyatçı yazarlar Abdullah İmamoğlu ve Abdurrahim Şen'in de konuşmalar yaptığı etkinlik, dualar edilerek son buldu. Protestocular, dayanışma mesajlarını ileterek alandan ayrıldılar.

Başkentte, çeşitli sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto...

Başkentte, çeşitli sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, tekbir ve sloganlar eşliğinde emniyet güçlerince belirlenen alana yürüyerek, Filistin ile dayanışma mesajı verdi.

Başkentte, çeşitli sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto...

Başkentte, çeşitli sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, tekbir ve sloganlar eşliğinde emniyet güçlerince belirlenen alana yürüyerek, Filistin ile dayanışma mesajı verdi.

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