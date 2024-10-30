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Ankara'da 'İsrail'in Yalanları' Paneli Düzenlendi

Ankara’da düzenlenen panel, Filistin sorununu ve İsrail'in dezenformasyonunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:03
Ankara'da 'İsrail'in Yalanları' Paneli Düzenlendi

Panel Detayları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara’da "İsrail'in Yalanları" adlı bir panel gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, önemli isimler bir araya geldi.

Panelin Açılışı

Panelin açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadia Malhis yaptı. Moderatörlüğünü ise Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay üstlendi.

Katılımcılar ve Konular

"Yalanlara Karşı Tanıklıklar" başlıklı ilk oturuma; Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Euro-Med Başkanı Dr. Rami Abdu, gazeteci Rahma Zein ve Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit katıldı.

Dr. Rami Abdu'nun Açıklamaları

Panelde söz alan Dr. Rami Abdu, "Dünyanın daha önce karşılaşmadığı en sert despot eylemlerle" mücadele eden Filistin halkına selam getirdiğini ifade etti. Abdu, "Herhangi bir çatışma, bu kadar çok yalanla hiçbir zaman karşılaşmamıştır," sözleriyle durumu özetledi. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiren Abdu, iki ana endişesi bulunduğunu belirtti: İlki, İsrail'in yalanlarının daha da ileri gitmesi; ikincisi ise bu yalanların nasıl belgelendirileceğidir.

Gazeteci Rahma Zein'in Görüşleri

Gazeteci Rahma Zein ise, İsrail-Filistin meselesinin "tarihte bir değişim" oluşturduğunu ifade ederek bu konuda herkesin rol oynaması gerektiğine dikkat çekti. Zein, İsrail'in yanında duranların umutsuz ve zayıf bir psikolojiye bürünmesini arzuladığını belirtti. "70 yılı aşkındır faaliyet gösteren bir propaganda makinesiyle karşı karşıyayız" diyen Zein, bu durumun yalanlarla mücadelede daha etkin bir rol alınması gerektiğini vurguladı.

Panelin Önemi ve Sonuçları

Panel, Filistin sorununu daha kapsamlı ele almanın yanı sıra, uluslararası medya tarafından İsrail'in yanında yer alanların etkisini de sorguladı. Dr. Rami Abdu, bu tür etkinliklerin İsrail'in yalana dayalı propagandalarının ifşası açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da "İsrail'in Yalanları (The Lies of Israel)"...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da "İsrail'in Yalanları (The Lies of Israel)" başlıklı panel düzenlendi. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktor Fadia Malhis, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen panelin açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da "İsrail'in Yalanları (The Lies of Israel)"...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da "İsrail'in Yalanları (The Lies of Israel)" başlıklı panel düzenlendi. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktor Fadia Malhis, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen panelin açılışında konuşma yaptı.

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