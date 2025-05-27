Ankara'da Kaza: 2 Bebekle 6 Kişi Yaralandı

Ankara'da meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si bebek olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olay, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, E.C.Y. yönetimindeki 06 CVV 780 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 44 AGT 275 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan G.K, G.G. ile 2 bebek hafif yaralandı.

Yaralılar, kısa sürede olay yerine ulaşan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı