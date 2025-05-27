DOLAR
39,01 0,03%
EURO
44,2 0,51%
ALTIN
4.132,09 1,29%
BITCOIN
4.293.785,23 -0,53%

Ankara'da Kaza: 2 Bebekle 6 Kişi Yaralandı

Başkent Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi, 2'si bebek olmak üzere yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:30
Ankara'da Kaza: 2 Bebekle 6 Kişi Yaralandı

Ankara'da meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si bebek olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olay, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, E.C.Y. yönetimindeki 06 CVV 780 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 44 AGT 275 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan G.K, G.G. ile 2 bebek hafif yaralandı.

Yaralılar, kısa sürede olay yerine ulaşan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Ağabeyi Tarafından Vurulan Kişi Ağır Yaralandı
2
Dünyadan 200 Seyahat Acentesi Temsilcisi Afyonkarahisar'ı Keşfetti
3
Kayseri'de FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Yakalandı
4
Fethiye'de Engelli Vatandaşlar İçin Plaj Düzenlemesi
5
Uşak'ta 'Türk Mutfağı Haftası' Etkinlikleri: Yöresel Lezzetler Tanıtıldı
6
İzmir'deki Sandalye Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Tarih Konferansına Katıldı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!