Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Ankara'da 'Keşmir Dayanışma Günü' Etkinliği

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen "Keşmir Dayanışma Günü" etkinliği, geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Etkinlikte, eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, eski Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Müdürü Zehra Zümrüt Selçuk gibi önemli isimler yer aldı.

Büyükelçi Cüneyd'den Önemli Mesajlar

Etkinlikte konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, katılımcıların Türkiye'nin Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkı için verdiği haklı mücadeleye olan sarsılmaz desteğini gösterdiğini belirtti. Cüneyd, Keşmir anlaşmazlığının yalnızca bölgesel bir çatışma değil, aynı zamanda uluslararası toplumun adalet ve insan haklarına olan bağlılığının bir testi olduğunu ifade etti.

Kararlı Çağrılar ve Destek Vurgusu

Cüneyd, küresel liderleri ve kurumları, Hindistan’ı Cammu Keşmir’deki insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmaları ve 5 Ağustos 2019’daki yasadışı eylemleri geri almaları konusunda kararlı bir şekilde harekete geçmeye davet etti. Bu süreçte Keşmirlilerin devredilemez kendi kaderini tayin haklarını kullanabilmeleri gerektiğini de vurguladı.

Türkiye'nin Destek Mesajları

Eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin, Keşmir halkının arzusu doğrultusunda Keşmir anlaşmazlığının barışçıl çözümünü her zaman destekleyeceğini güçlü bir şekilde ifade etti. Eski Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker ise, Keşmir anlaşmazlığının vicdan sahibi herkes için önemli bir mesele olduğunu belirterek, çözümün Güney Asya'daki barış ve istikrar için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'in Rolü

SESRIC Genel Müdürü Zehra Zümrüt Selçuk, Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Keşmir Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ (sağ 3), eski Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker (sol 3), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Müdürü Zehra Zümrüt Selçuk (sol 2), milletvekilleri, medya, düşünce kuruluşlarıyla sivil toplum temsilcileri katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Keşmir Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ (sağ 3), eski Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker (sol 3), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Müdürü Zehra Zümrüt Selçuk (sol 2), milletvekilleri, medya, düşünce kuruluşlarıyla sivil toplum temsilcileri katıldı.