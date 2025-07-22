Ankara'da Korkunç Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Eskişehir Yolu Yakacık mevkisinde meydana geldi. Ters yönde ilerleyen M.A. yönetimindeki 06 HL 601 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 DF 976 plakalı başka bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin motorları ve parçaları yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde sürücülerin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, çalışmalarını yürüttü ve kazaya dair incelemelerde bulundu. Kazanın ardından trafik alternatif yollara yönlendirildi ve araçların kaldırılması beklenildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.