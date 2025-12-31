Yılbaşına Saatler Kala İstiklal Caddesi'nde Atlı Polis Devriyesi
Beyoğlu'da yılbaşı tedbirleri kapsamında sıkı güvenlik
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı atlı polisler caddede devriye yaptı. Vatandaşlar ve turistler atlı polisleri ilgiyle izleyip fotoğraflarını çekti.
Turistler ve vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen atlı polisler gece boyunca devriye görevini yürütecek.
