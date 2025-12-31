DOLAR
Yılbaşına Saatler Kala İstiklal Caddesi'nde Atlı Polis Devriyesi

Yılbaşına saatler kala İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler yoğun güvenlik önlemleri kapsamında devriye yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:16
Beyoğlu'da yılbaşı tedbirleri kapsamında sıkı güvenlik

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı atlı polisler caddede devriye yaptı. Vatandaşlar ve turistler atlı polisleri ilgiyle izleyip fotoğraflarını çekti.

Turistler ve vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen atlı polisler gece boyunca devriye görevini yürütecek.

Yılbaşına saatler kala atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriyede

Yılbaşına saatler kala atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriyede

