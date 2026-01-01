Kaymakam Odabaş’tan Yeni Yıl Ziyareti: Edremit’te Sağlık ve Güvenlik Personeline Destek

Kaymakam Odabaş görev başındaki personele yeni yıl ziyareti gerçekleştirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Ahmet Odabaş, 2026 yılının ilk saatlerinde görev başındaki sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Ziyaretlerine Edremit Devlet Hastanesi ile başlayan Kaymakam Odabaş, gece vardiyasında görev yapan doktor, hemşire ve sağlık personeli ile bir araya geldi. Odabaş, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve tedavisi süren vatandaşları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Güvenlik tedbirleri yerinde denetlendi

Sağlık kurumlarındaki ziyaretlerin ardından ilçe giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarına geçen Kaymakam Odabaş, alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. İlçe genelinde 265 Jandarma ve 403 polis olmak üzere toplam 668 personelin görev aldığı, 30 farklı kontrol noktasında denetimler gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü asayiş çalışmalarını denetleyen Kaymakam Odabaş, personelin yeni yılını kutlayarak başarılar diledi.

Kaymakamın değerlendirmesi

Ziyaretler sonunda değerlendirmede bulunan Kaymakam Ahmet Odabaş, "2026 yılının ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

