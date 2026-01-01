Havran Protokolü Yılbaşında Görevdeki Güvenlik Güçlerini ve Hastaları Ziyaret Etti

Havran protokolü yılbaşında görevdekileri yalnız bırakmadı

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, yılbaşı gecesinde ilçede görev başında bulunan güvenlik güçleri ile hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretler ve temaslar

Edinilen bilgiye göre, protokol üyeleri yılbaşı tedbirleri kapsamında ilk olarak ilçenin güvenliği için görev başında bulunan Jandarma ve Emniyet personelini ziyaret etti. Yetkililere kolaylıklar dileyen heyet, daha sonra Havran Devlet Hastanesi'ne geçti.

Hastanedeki ziyarette Kaymakam Evlice ve Başkan Ersoy'a İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yılmaz, Emniyet Amiri Erdoğan Çolaker ve Havran Devlet Hastanesi Müdürü Faruk Uçar eşlik etti. Heyet, tedavisi devam eden vatandaşları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeni yıl mesajı

Protokol üyeleri, hastalarla yakından ilgilenip sağlık çalışanlarının ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Ziyarette sağlık ve huzur temennileri öne çıktı.

