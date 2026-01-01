DOLAR
Havran Protokolü Yılbaşında Görevdeki Güvenlik Güçlerini ve Hastaları Ziyaret Etti

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice ve Belediye Başkanı Emin Ersoy, yılbaşı gecesi jandarma, emniyet personeli ve hastanedeki hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:37
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:37
Havran protokolü yılbaşında görevdekileri yalnız bırakmadı

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, yılbaşı gecesinde ilçede görev başında bulunan güvenlik güçleri ile hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretler ve temaslar

Edinilen bilgiye göre, protokol üyeleri yılbaşı tedbirleri kapsamında ilk olarak ilçenin güvenliği için görev başında bulunan Jandarma ve Emniyet personelini ziyaret etti. Yetkililere kolaylıklar dileyen heyet, daha sonra Havran Devlet Hastanesi'ne geçti.

Hastanedeki ziyarette Kaymakam Evlice ve Başkan Ersoy'a İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yılmaz, Emniyet Amiri Erdoğan Çolaker ve Havran Devlet Hastanesi Müdürü Faruk Uçar eşlik etti. Heyet, tedavisi devam eden vatandaşları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeni yıl mesajı

Protokol üyeleri, hastalarla yakından ilgilenip sağlık çalışanlarının ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Ziyarette sağlık ve huzur temennileri öne çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

