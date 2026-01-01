DOLAR
Bodrum'da Yılbaşı Denetimi: 0.64 Promil Sürücüye Yaklaşık 16 Bin TL Ceza

Bodrum'da yeni yıl gecesinde polis denetimleri sıklaştırıldı; plakasız otomobilde 0.64 promil alkollü sürücüye yaklaşık 16 bin TL ceza kesildi, ehliyete 6 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:26
Bodrum'da Yılbaşı Denetimi: 0.64 Promil Sürücüye Yaklaşık 16 Bin TL Ceza

Bodrum'da Yılbaşı Denetimi: 0.64 Promil Sürücüye Yaklaşık 16 Bin TL Ceza

Polis ekipleri yeni yıl coşkusunda güvenliği sağladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yıl coşkusu yaşanırken, güvenliğin sağlanması amacıyla polis ekipleri de sahadaydı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde Belediye Meydanı’nda toplanan vatandaşlar 10’dan geriye sayarak 2026 yılına girerken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında denetimlerini artırdı.

Yılbaşı uygulamaları kapsamında trafik ekipleri, Belediye Meydanı’nda plakasız bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye alkollü araç kullanmak başta olmak üzere 3 ayrı ihlalden yaklaşık 16 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, yeni yılın ilk anlarında Belediye Meydanı evlilik teklifine sahne oldu. Genç sevgililerin bu mutlu anına yüzlerce kişi ortak oldu.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

