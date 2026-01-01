Alanya 2026'ya Coşkuyla Girdi — Güvenlik Önlemleri Tam Kadro

Alanya 2026'ya coşkuyla girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Eğlence mekanları, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken aileler ve arkadaş grupları müzik eşliğinde 2026'ya girdi.

Güvenlik önlemleri ve denetimler

Alanya Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması için kapsamlı tedbirler aldı. İlçenin birçok noktasında uygulama noktaları oluşturuldu, ekipler alkol testi ve rutin denetimler gerçekleştirdi.

138 personel ve 35 tim ile görev yapan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, ayrıca 313 polis ve 82 bekçi (toplam 395 personel) ile 37 ekip halinde sahaya çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 53 personel ise denizden güvenliği sağladı.

Yeni yıla arkadaşları ile birlikte giren Yusuf Emre Yavrı (22), "Herkese yeni yılda mutlu, huzurlu ve sağlıklı yıllar geçirmesini dilerim. 2026 yılı herkes için daha iyi olur. Öğrenci olmak biraz zor. Dışarıda okuyan öğrencilere Allah kolaylık versin" dedi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE VATANDAŞLAR 2026 YILINA SEVDİKLERİYLE BİRLİKTE GİRDİ. YENİ YIL GECESİNDE EĞLENCE MEKANLARI DOLUP TAŞARKEN, GÜVENLİK GÜÇLERİ OLMASI MUHTEMEL OLAYLARA KARŞI GENİŞ ÇAPLI TEDBİRLER ALDI.