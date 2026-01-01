DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.959,25 0,04%
BITCOIN
3.771.723,2 -0,16%

Alanya 2026'ya Coşkuyla Girdi — Güvenlik Önlemleri Tam Kadro

Alanya'da yeni yıl coşkusu sokaklara taştı; Emniyet ve Jandarma geniş önlemler aldı, yüzlerce personel gece boyunca görev yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:38
Alanya 2026'ya Coşkuyla Girdi — Güvenlik Önlemleri Tam Kadro

Alanya 2026'ya coşkuyla girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Eğlence mekanları, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken aileler ve arkadaş grupları müzik eşliğinde 2026'ya girdi.

Güvenlik önlemleri ve denetimler

Alanya Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması için kapsamlı tedbirler aldı. İlçenin birçok noktasında uygulama noktaları oluşturuldu, ekipler alkol testi ve rutin denetimler gerçekleştirdi.

138 personel ve 35 tim ile görev yapan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, ayrıca 313 polis ve 82 bekçi (toplam 395 personel) ile 37 ekip halinde sahaya çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 53 personel ise denizden güvenliği sağladı.

Yeni yıla arkadaşları ile birlikte giren Yusuf Emre Yavrı (22), "Herkese yeni yılda mutlu, huzurlu ve sağlıklı yıllar geçirmesini dilerim. 2026 yılı herkes için daha iyi olur. Öğrenci olmak biraz zor. Dışarıda okuyan öğrencilere Allah kolaylık versin" dedi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE VATANDAŞLAR 2026 YILINA SEVDİKLERİYLE BİRLİKTE GİRDİ. YENİ YIL...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE VATANDAŞLAR 2026 YILINA SEVDİKLERİYLE BİRLİKTE GİRDİ. YENİ YIL GECESİNDE EĞLENCE MEKANLARI DOLUP TAŞARKEN, GÜVENLİK GÜÇLERİ OLMASI MUHTEMEL OLAYLARA KARŞI GENİŞ ÇAPLI TEDBİRLER ALDI.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE VATANDAŞLAR 2026 YILINA SEVDİKLERİYLE BİRLİKTE GİRDİ. YENİ YIL...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abdullah Güler: Katil İsrail zulmüne son vermeli — 2026'da barış çağrısı
2
Tema İstanbul Aile Sağlığı Merkezi Tevfikbey'de Açıldı
3
Bursalılar 1 Ocak’ı Havai Fişeklerle Karşıladı
4
Havran Protokolü Yılbaşında Görevdeki Güvenlik Güçlerini ve Hastaları Ziyaret Etti
5
Vali Davut Gül ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız Taksim’de Yeni Yıl Denetiminde
6
Alanya 2026'ya Coşkuyla Girdi — Güvenlik Önlemleri Tam Kadro
7
Bodrum'da Yılbaşı Denetimi: 0.64 Promil Sürücüye Yaklaşık 16 Bin TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları