Vali Davut Gül ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız Taksim’de Yeni Yıl Denetiminde

Konaklama tedbirleri ve Gazze yürüyüşü

Vali Gül, ayrıca yapılacak etkinliklerle ilgili uyarılarda bulunarak şunları aktardı: "Yarın büyük gün, Gazze’ye destek mitingi var. Dolayısıyla da, emniyet personelimiz, diğer mesai arkadaşlarımız, aynı hazırlıkları yarın da devam ettirecek. Tekrardan iyi seneler diliyorum. 2026’da zulmün olmadığı, barışın geldiği, dünyada adaletin olduğu bir sene olmasını istiyoruz."

Konaklama ile ilgili uygulamalara değinen Vali Gül, "Aile Bakanlığımız koordinasyonunda, sadece yılbaşına özgü değil, her zaman dışarıda kalan hemşerilerimizi, otellerde, misafir evlerinde konaklatıyoruz. Bugün de tespit ettiğimiz, 112’de ihbar olarak gelen herkesi tekrar almış olduk. Son rakam 650 civarındaydı. Özetle, İstanbul’da şunu diyebiliyoruz, hiç kimsenin dışarıda, sebebi ne olursa olsun, bankta, bahçede yatmasına, kalmasına gerek yok. Haberimiz olduğunda, devletimizin imkanlarıyla, hemşerilerimizi misafir ediyoruz. Bizim genel prensibimiz, insanı yaşat ki, devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bu anlamda kesin ve net talimatı var. Bunu da olabildiğince uygulamaya gayret ediyoruz. Hemşerilerimizden istirhamımız, dışarıda gördüklerine yardım etmektense, bize bildirsinler, 112’ye bildirsinler. Devletimizin imkanlarıyla onları en iyi şekilde misafir ederiz".

Ziyaret boyunca emniyet güçleri ile koordinasyonun sürdüğü, Taksim ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirlerin uygulandığı vurgulandı.

