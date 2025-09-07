Ankara'da Küresel Sumud Filosu'na Destek: ANFİDAP'tan Basın Açıklaması

Başkentte, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir basın açıklaması yapıldı. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve diğer katılımcılar Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Eylem ve Sloganlar

Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyan kalabalık, "Ankara'dan Sumud'a direnişe bin selam", "Yükümüz vicdan, rotamız Gazze", "İnsanlığın onuru Sumud filosu" sloganlarını haykırdı.

ANFİDAP Sözcüsü Alparslan Aydar'ın Açıklaması

Platform adına konuşan Alparslan Aydar, İsrail'in kuruluşundan bu yana uyguladığı "kontrollü terör" politikasıyla sınırlarını genişletme çabasında olduğunu belirtti. Aydar, Siyonizmin son bir asırda Filistin'i kan gölüne çevirdiğini ve dünyanın bu vahşeti sadece seyrettiğini vurguladı.

Aydar, hukuki hiçbir gerekçesi olmayan ve yaklaşık 20 yıldır devam eden Gazze ambargosunun "ramazan ayından bugüne artık tahammül edilemez noktaya ulaştığını" söyledi. Ayrıca bebekler ve kadınların da dahil olduğu 2 milyona yakın sivilin, açlık kaynaklı kitlesel ölümlerle yüz yüze olduğuna dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisinin sistemi tıkadığını ifade eden Aydar, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumların kayda değer bir şey yapmadığını ve işlenen soykırıma adeta seyirci kaldığını değerlendirdi.

Filoya Destek Çağrısı ve Talepler

Aydar, yerelde başlayan eylemlerin Küresel Gazze Yürüyüşü ile başlayıp, bugünde küçük gemilerle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dönüştüğünü belirtti. 44 ülkeden binlerce gönüllü filoya katılmak için müracaat etti; dünyanın dört bir yanından farklı dil, din ve meslek gruplarından insanların bu girişime destek verdiğini söyledi.

ANFİDAP olarak filoyu kolektif, sivil ve barışçıl bir girişim olarak niteleyen Aydar, gıda, ilaç, su ve diğer temel insani yardım malzemelerinin engelsiz şekilde Gazze'ye ulaşabilmesi için insani koridorların açılmasını talep ettiklerini açıkladı. Aydar, "Türkiye'nin tüm kesimleriyle filoya destek olmasını bekliyoruz" çağrısını yineledi.

Konuşmasında, Türkiye'nin de filoya gereken desteği vermesi gerektiğini, vatandaşların da içinde olduğu filonun yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Aydar, İsrail karşısında güçlü bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu ve filoya katılanlara selam gönderdi.

Program Akışı

Programda ANFİDAP Dönem Sözcüsü Mansur Özdemir de konuştu. Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Tunus'a giden ANFİDAP üyelerinin mesajları dinletildi. Etkinlik, katılımcıların ortak duasının ardından sona erdi.

