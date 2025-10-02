Ankara'da Küresel Sumud Filosu Protestosu: ABD Büyükelçiliği Önünde Tepki

İsrail'in, insani yardım için Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırı, Ankara'da protesto edildi. Protesto, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) çağrısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde başladı.

Etkinlikte AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

Açıklamalar ve sloganlar

Grup, "İnsanlığın onuru Sumud Filosu", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" ve "İşte burası katillerin yuvası" sloganlarını attı ve "Hamas seninleyiz" yazılı pankart açtı.

ANFİDAP Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir adına yapılan basın açıklamasında, Gazze'de yaşanan soykırım karşısında devletlerin çaresiz, uluslararası kuruluşların ise işlevsiz kaldığı belirtildi. Özdemir, 57 ülkeden katılımcının yer aldığı filonun abluka kırma amacıyla yola çıktığını ve insanlık tarihinin vicdani bir hakikat etrafında yeniden yazıldığını ifade etti.

Özdemir ayrıca, Gazze'nin kendileri için dini, vicdani ve milli bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Gazze'ye sahip çıkamazsak vicdansız, kalpsiz, duygusuz kalırız, yok oluruz." dedi. Filoya katılanların yürüyüşünü bütün dünyanın izlediğini belirtti ve müdahaleyi kabul etmediklerini söyledi.

Filodaki aktivistle telefon bağlantısı

Protesto sırasında, Gazze'ye giden filoda yer alan Adagio gemisindeki aktivist Zeynel Abidin Özkan ile telefon bağlantısı kuruldu. Özkan, Gazze'ye yaklaşık 70 deniz mili uzakta olduklarını ve İsrail müdahalesiyle karşılaştıklarını anlattı.

Özkan, "Gemilerin bir kısmıyla iletişimimiz kesildi. Gemilerdeki arkadaşlar şu an ne durumdalar bilgimiz yok maalesef. Kalan gemiler hızını düşürdü ve yavaş bir şekilde Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Protesto grup temsilcileri büyükelçilik önündeki eyleme devam etti.

