Ankara'da MHRS Kapasite Artışı Randevu Bekleme Süresini Yarıya İndirdi

Ankara'da MHRS Randevu Süreleri %50 Azaldı

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesinin artmasıyla birlikte randevu talebinin bekleme sürelerinin yüzde 50'nin altına düştüğünü duyurdu.

MHRS Kapasitesi Nasıl Artırıldı?

Kurtcebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poliklinik randevu kapasitelerinin artırılması sayesinde sağlık hizmetlerinde belirgin bir iyileşme sağlandığını belirtti. Mesai içi ve dışı kaydırma poliklinikleri ile hastaların randevu almasının kolaylaştığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü, “Özellikle son birkaç ayda MHRS kapasitelerimizi üst düzeyde artırarak bekleme sürelerini azaltmayı başardık. Günlük ortalama 100 binin üzerinde MHRS kapasitemiz var ve bunun %80’i doluluk oranına ulaşıyor,” diye konuştu.

Hastanelerde Randevu Kolaylığı

Kurtcebe, hizmetlerin iyileşmesi ile birlikte ayaktan hastaların kabulünde de büyük bir genişleme sağlandığını ve bekleme sayısının 5 binin altına düştüğünü vurguladı. Özellikle kardiyoloji, göz, cildiye ve kulak-burun-boğaz branşlarında yoğun taleplere rağmen, hastaların çoğu aynı gün veya ertesi gün muayene olabiliyor.

Ramazan Döneminde Sağlık Hizmetleri

Kurtcebe, iftar sonrası hastanelerde büyük bir yoğunluk olmadığını ve normal poliklinik hizmetlerinin acil durumlar için de sürdüğünü aktardı.

Önleyici Sağlık Hizmetlerine vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun önleyici sağlık hizmetlerine olan önemine değinen Kurtcebe, “Vatandaşlarımızın hastalanmadan önce sağlıklarına yatırım yapmasını istiyoruz” dedi. Aile sağlığı merkezleri güçlendiriliyor ve şu anda Ankara'da 9 sağlıklı hayat merkezi aktif olarak hizmet veriyor. Bu merkezlerde bağımlılıktan obeziteye, kronik hastalık takibinden taramalara kadar pek çok alanda hizmetler sunuluyor.

Aile Hekimlerine Öncelik Verin

Kurtcebe, vatandaşların öncelikle aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini vurgulayarak, “Aile hekimlerimiz hastane sistemleriyle entegre çalışmakta ve hastalarımızı daha iyi yönlendirebilmektedir. Aile hekimleri, kendi uzmanlık alanları doğrultusunda en iyi hizmeti verecek isimlerdir. Bu nedenle vatandaşlarımızın aile hekimlerine danışmalarını öneriyoruz,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesinin artmasıyla randevu talebi bekleme sürelerinin yüzde 50'nin altına düştüğünü bildirdi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesinin artmasıyla randevu talebi bekleme sürelerinin yüzde 50'nin altına düştüğünü bildirdi.