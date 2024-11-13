Ankara'da MIKTA Paneli: Küresel Yönetişimin Geleceği Tartışıldı

Ankara'da MIKTA'nın Küresel Yönetişime Katkısı Paneli Düzenlendi

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte düzenlenen panelde, MIKTA'nın (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya) küresel yönetişime katkıları ele alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kemal Kurdaş Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Thomas Pollack konuşmacı olarak katıldı.

MIKTA ve Uluslararası Yönetişim Reformu

Bakan Yardımcısı Ekinci, konuşmasında dünya genelinde jeopolitik ve jeoekonomik sorunlarla karşılaşıldığını belirterek, uluslararası küresel yönetişim için reform çağrılarının yapıldığını ve çok taraflılığa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ekinci, "MIKTA barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın ortak arayışını temsil ediyor." diyerek platformun bu değerlere katkı sağladığını ifade etti.

Küresel Sorunlara Birlikte Çözüm Arayışı

Büyükelçi Hernandez ise iklim değişikliği, salgınlar ve çatışmalar gibi küresel sorunların olumsuz etkilerini dile getirerek, dünya genelinde ülkeler arasındaki rekabetin arttığını belirtti. "Diyalog ve işbirliği yerine kutuplaşma görüyoruz," diyen Hernandez, MIKTA'nın bu bağlamda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Barış ve Güvenlik Tehditleri

Büyükelçi Purnama, uluslararası hukukun tehdit altında olduğunu belirterek, çatışmaların global sistemde yarattığı acziyete dikkat çekti. Gazze’de yaşanan insani krizi hatırlatan Purnama, MIKTA'nın bu süreçlerde "reform çağrılarının sesi" olmasının önemine değindi.

Uluslararası Düzenin Dönüşümü

Büyükelçi Jeong, uluslararası düzenin zayıfladığını ifade ederek, çok taraflılığın önemine vurgu yaptı. "Küresel sistemin adalet ve eşitlik temelinde daha kapsayıcı olması gerekir," diyen Jeong, MIKTA'nın bu dönüşümü sağlamak için birçok projeye öncülük ettiğini belirtti.

MIKTA ve Küresel İşbirliği

Maslahatgüzar Pollack, MIKTA'nın farklı ülkeleri bir araya getirerek yarattığı uzlaşının önemine değindi. "Orta güçteki demokrasilerin çok taraflılığı güçlendirme konusundaki rolü büyük," diyerek MIKTA'nın kuzey, güney, doğu ve batıyı temsil ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.