Ankara'da Minibüste Cinsel Taciz İddiası: Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Taciz Olayı

Ankara'da bir minibüste genç bir kızı hedef alan cinsel taciz vakası sonrası derhal harekete geçen güvenlik güçleri, söz konusu şüpheliyi yakaladı.

Olayın Gelişimi

Elde edilen bilgilere göre, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce araştırma başlatıldı. Genç kız, olayla ilgili olarak polise verdiği ifadede, dün öğle saatlerinde AŞTİ'den Sincan'a gittiğini belirtti. Yolculuk esnasında, tacizci tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve bu anı kayda alarak karşılık verdiğini açıkladı.

Şüphelinin Kimliği

Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra Ö.S. adlı şüpheliyi Altındağ bölgesinde gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin Yozgat Cezaevi'nden izinli çıktığı ve toplamda 26 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Bu kayıtların 9'u 'cinsel taciz ve cinsel saldırı' suçlarından oluşuyor.

Adli Süreç

Şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış olup, konuyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.