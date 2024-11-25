Ankara'da Mobilya Boyama Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir mobilya boyama atölyesinde çıkan yangın, yangın söndürme ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Önder Mahallesi Akçakale 2. Cadde'de, önceden atölye olarak kullanılan üç katlı bir binanın çatı katında, saat 16.40 sıralarında meydana geldi.

Yangına İlk Müdahale İtfaiye Ekiplerinden

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edilerek ihbar edildi. Olay yerine ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Siteler İstasyonu itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek alevlerin yayılmasını önledi. Ayrıca, bölgeye çevre istasyonlardan takviye tankerler gönderildi.

Yangın Sonrasında Maddi Hasar Oluştu

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 buçuk saatlik yoğun çalışması sonucunda söndürüldü, ancak olay binada maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.