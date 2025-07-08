Ankara'da Muharrem Ayı İftar Programı Düzenlendi

Ankara'da Muharrem Ayı İftar Programı

Ankara, muharrem ayı dolayısıyla anlamlı bir iftar organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve İlyas Topsakal ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi hazır bulundu.

Destici'den Birlik Mesajları

İftar programında konuşan BBP Genel Başkanı Destici, toplumda etnik ve mezhep farklılıklarından beslenerek ayrımcılık yapmaya çalışıldığını ancak buna izin verilmediğini ifade etti. Destici, "Biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz. Öyle kalıp, öyle olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Merhamet ve Birlik Vurgusu

Güneydoğu'da düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen askerler için rahmet dileyen Destici, "Bu 12 şehidimizin içinde farklı inanç ve kökenlerden gelen vatandaşlarımız var. Bizim aslında birlikteliğimizi güçlendiren bu çeşitlilik. Allah inancı, Resulullah’a bağlılık ve ehlibeyt sevgisi bu birlikteliği koruyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi’nden Yüreklendirici Mesajlar

Etkinlikte bir konuşma yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu'nun Alevi ve Sünni vatandaşlarının ortak bir yolda yürüdüğünü vurguladı. Şahin, "Buradaki birlikteliğimizin önemine dikkat çekerek, Anadolu topraklarında ehlibeyt sevgisi tartışmaya kapalı bir konudur." dedi.

MHP'den Alevi İnancı Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yaptığı açıklamada Alevi ve Bektaşi inancının Oğuz Türklerinin inancı olduğunu belirtti. Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bağışladığı arsa üzerine yapılan cemevi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Kerbela'nın Önemi ve Dayanışma Mesajları

Federasyon Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, Kerbela’nın toplumsal adalet arayışının ve insanlık onurunun simgesi olduğunu belirterek bu tarihin önemini vurguladı. Alevi Birlik Grubu adına Özgür Uslu, "Biz 1400 yıl sonra da Hüseyin’in yanındayız" diyerek, tarihi olayların unutulmadığını ifade etti.

İftar programı, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde başarılı bir şekilde sona erdi.

Ankara'da Etnografya Müzesi'nde muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Etnografya Müzesi'nde düzenlenen iftar programına, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ile İlyas Topsakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ankara'da Etnografya Müzesi'nde muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Etnografya Müzesi'nde düzenlenen iftar programına, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ile İlyas Topsakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.