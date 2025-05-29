Ankara'da Narkotik Köpeği İda, Yedek Lastiklere Gizlenmiş Uyuşturucuyu Buldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen bir operasyon, narkotik köpeği İda'nın başarılı çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Emniyet güçleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldıktan sonra hemen harekete geçti.

Takip ve Operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bilgiyi değerlendirerek plakasını tespit ettikleri otomobili takibe aldı. Araç, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri yakınlarında durduruldu.

Uyuşturucu Ele Geçirildi

Durdurulan araçta yapılan aramada, narkotik köpeği İda ile iki yedek lastik içine gizlenmiş 5 kilo 500 gram esrar bulundu. Bu buluş, operasyona katılan ekiplerin uzmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltı ve Tutuklama

Olay sonrası, otomobilin sürücüsü A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından hakimlikçe tutuklandı.

Bu olay, Ankara'da narkotik suçlarla mücadelede kararlılığın ve etkili önlemlerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin yedek lastiklerine gizlenmiş 5 kilo 500 gram esrar, narkotik köpeği İda'nın yardımıyla bulundu.