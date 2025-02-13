Ankara'da Onarıma Alınan Üst Geçit, Vatandaşları Zor Duruma Soktu

İstanbul Yolu'ndaki Üst Geçidin Onarımı, Vatandaşları Etkiliyor

Ankara'da, İstanbul Yolu'ndaki üst geçidin onarım çalışmaları, özellikle bölgede yaşayanlar için büyük zorluklara neden oldu. Onarım sebebiyle kullanılamayan üst geçit, halkın can güvenliğini riske atarak 5 şeritli yolda araçların arasından geçiş yapmalarına yol açıyor.

Onarım Çalışmaları Sürecinde Yaşanan Zorluklar

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan İstanbul Yolu Metro istasyonu çıkışındaki üst geçidin girişleri, yaklaşık bir ay önce belediye ekipleri tarafından kapatıldı. Bu durum, özellikle yoğun trafik akışına sahip olan caddede, karşıdan karşıya geçmek isteyenler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

İstanbul Yolu’nu kullanan Nuray Boran, üst geçidin çalışmaları nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını belirtti. Boran, "Günlerdir üst geçit bu halde, iki kişiyle onaracağız diye uğraşıyorlar. Bu köprü iki kişiyle yapılmaz " şeklinde konuştu. Ayrıca, neden bu geçidin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Şikayetler Yetersiz Kalıyor

Hayrullah Aktaşçı ise üst geçidin bir an önce tamamlanması için belediyeye 5 defa şikayette bulunduğunu, ancak sonuç alamadığını ifade etti. Kendilerine verilen cevapların her seferinde aynı olduğunu belirten Aktaşçı, "Karşıdan karşıya geçerken ezilme riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Gökçe, buradaki hizmetin yetersizliğini dile getirirken, Alperen Akgül ise bölgede bir hastanede çalıştığını ve her sabah can güvenliğini hiçe sayarak yol geçişi yapmak zorunda kaldığını aktardı.

Bölge sakinleri, üst geçidin bir an önce onarımının tamamlanmasını ve güvenli bir geçiş sağlanmasını talep ediyor.

Ankara'da trafik akışının yoğun olduğu İstanbul Yolu'ndaki üst geçidin onarım çalışmaları nedeniyle kullanım dışı kalması, vatandaşların zorluk yaşamasına ve yolun karşısına can güvenliklerini riske atarak geçmelerine yol açıyor. Onarıma alınan İstanbul Yolu'ndaki üst geçidin kullanılamaması nedeniyle vatandaşlar, 5 şeritli yolda hızlı giden araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışıyor.

Ankara'da trafik akışının yoğun olduğu İstanbul Yolu'ndaki üst geçidin onarım çalışmaları nedeniyle kullanım dışı kalması, vatandaşların zorluk yaşamasına ve yolun karşısına can güvenliklerini riske atarak geçmelerine yol açıyor. Onarıma alınan İstanbul Yolu'ndaki üst geçidin kullanılamaması nedeniyle vatandaşlar, 5 şeritli yolda hızlı giden araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışıyor.