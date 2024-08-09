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Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

Polatlı yakınlarında meydana gelen kazada yolcu otobüsü köprü ayaklarına çarptı, can kaybı ve yaralılar var.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:45
Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası Üzücü Sonuçlar Doğurdu

Ankara Valisi Ahmet Şahin, Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen trajik bir kazayı duyurdu. Yolcu otobüsünün köprü ayaklarına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, bölgedeki yoğun ulaşım sırasında yaşandı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve acil durum ekiplerinin kazazedelere yardım etmek için hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Bölgedeki trafik akışı da kazadan etkilenmiş durumda ve sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılıyor.

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