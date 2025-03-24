Ankara'da Otobüs ve Metro Durakları Kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği kararıyla bazı metro ve otobüs duraklarını geçici olarak kapattı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:34
Ankara'da Otobüs ve Metro Durakları Kapatıldı

EGO'dan Olası Ulaşım Sorunlarına Dikkat!

EGO Genel Müdürlüğü, başkent Ankara'daki bazı metro ve otobüs duraklarının geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Bu karar, Ankara Valiliği tarafından alınan bir karar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Kapalı Duraklar ve Etkileri

Bugün saat 19.00'dan itibaren, Kızılay metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ metro ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve biniş işlemleri durdurulacak. Aynı zamanda, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler de yolcu indirip bindirmeyecek. Bu doğrultuda, ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri de yürütülemeyecek.

Söz konusu kapatma işlemi, yolcuların güvenliği ve kentin ulaşım düzeni açısından önem arz etmektedir. Vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak, alternatif ulaşım yolları planlamaları tavsiye edilmektedir.

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