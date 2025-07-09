Ankara'da Otomobil ve Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, S.G. tarafından kullanılan 34 BJG 595 plakalı otomobilin E-90 kara yolu üzerinde Çokören mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 NST 46 plakalı minibüse çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonrası alev alan otomobile yaralıların yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, kendi araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri, durumu kontrol altına aldı.

Maalesef, sağlık ekipleri otomobil sürücüsü S.G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olan minibüs sürücüsü ise hızla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından G.'nin, kızının üniversite mezuniyet töreninden döndüğü öğrenilmesi, kaza haberini daha da acı hale getirdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.