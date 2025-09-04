DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,08%
ALTIN
4.692,82 0,46%
BITCOIN
4.521.650,58 2,06%

Ankara'da Pompalı Tabancayla Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

Keçiören'de boşanma aşamasındaki kavga sonrası H.Ü., eşi M.Ü'yü pompalı tabancayla vurarak öldürdü; zanlı Yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:47
Ankara'da Pompalı Tabancayla Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

Ankara'da Pompalı Tabancayla Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

Keçiören'de çıkan kavgada ölüm

Keçiören İlçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi'nde bulunan bir sitede, boşanma aşamasındaki H.Ü. ile M.Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ü., eşine pompalı tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.Ü.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine intikal eden Yunus ekipleri ise zanlı H.Ü.'yü gözaltına aldı.

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda
3
Duran: Filenin Sultanları 2025 FIVB'de İlk Kez Yarı Finalde
4
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Tutuklandı
5
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
6
DSÖ'den Afganistan için 4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı
7
KDC: M23 Gençleri Silahlı Gruplara Katılmaya Zorluyor

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı