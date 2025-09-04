Ankara'da Pompalı Tabancayla Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

Keçiören'de çıkan kavgada ölüm

Keçiören İlçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi'nde bulunan bir sitede, boşanma aşamasındaki H.Ü. ile M.Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ü., eşine pompalı tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.Ü.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine intikal eden Yunus ekipleri ise zanlı H.Ü.'yü gözaltına aldı.

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.