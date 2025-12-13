DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.857.935,57 -0,1%

Ataşehir'de Otelde Yangın: Rise Inn'in Çatı Katı Alevlere Teslim Oldu

Ataşehir'deki Rise Inn otelinin çatı katında saat 08.15'te çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:17
Ataşehir'de Otelde Yangın: Rise Inn'in Çatı Katı Alevlere Teslim Oldu

Ataşehir'de Otelde Yangın: Rise Inn'in Çatı Katı Alevlere Teslim Oldu

Çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Saat 08.15 civarında Ataşehir Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki Rise Inn isimli otelin çatı katında yangın çıktı. 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede çatı katını sardı.

Bildirimin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ATAŞEHİR’DE BİR OTELİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN...

ATAŞEHİR’DE BİR OTELİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

ATAŞEHİR’DE BİR OTELİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Esnaf Odası Seçimleri: Candar Yılmaz Adaylığını Açıkladı
2
Aydın Büyükşehir 17 İlçede Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor
3
Samsun'da 120 Bin TL'lik iPhone Satışı Viral Oldu: Telefoncu Dövizleri Görünce Coştu
4
İstanbul ve İzmir’de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Milyon 958 Bin Hap Ele Geçirildi
5
Hakkari'de 13 Köy ve 30 Mezra Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
6
Kışkılı'da Yoğun Kar Besicileri Zor Duruma Soktu
7
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama