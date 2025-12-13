Ataşehir'de Otelde Yangın: Rise Inn'in Çatı Katı Alevlere Teslim Oldu

Çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Saat 08.15 civarında Ataşehir Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki Rise Inn isimli otelin çatı katında yangın çıktı. 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede çatı katını sardı.

Bildirimin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

